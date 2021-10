Rouen. Football D2 féminine : le FC Rouen battu par Saint-Maur

Après une série de sept matchs sans victoire (cinq défaites pour deux nuls), les Diablesses du FC Rouen (Seine-Maritime) se sont de nouveau inclinées sur leur pelouse du stade Robert Diochon face à l'équipe de Saint-Maur pour le compte de la 20ème journée de Division 2. Score final 3-1.

Finir sur une bonne note

À deux journées de la fin du championnat, les Rouges et Blanches sont dans une spirale négative dont elles semblent avoir du mal à se sortir. Reléguées à la 8ème place du classement, loin des premiers rôles et en sécurité par rapport à la zone de relégation, les Rouennaises auront la possibilité de stopper cette mauvaise série à Lorient le dimanche 14 mai 2017 et à domicile le dimanche 28 mai 2017 face à un autre club normand, Caen.