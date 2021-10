Ligue des Champions - Monaco à Turin pour l'impossible quête

Si tout le monde y croyait, ça ne serait pas un vrai exploit. Mais cette fois il n'y a pas de doute: si Monaco se qualifie et file en finale de Ligue des Champions, il en aura réussi un, et un immense.

Car qui peut croire aujourd'hui que la bande de Leonardo Jardim peut renverser la Juventus, cette machine sûre d'elle et programmée pour la finale de Cardiff, qui ne perd jamais contre les clubs français, qui ne perd jamais chez elle et qui en Ligue des Champions n'a pas pris un but depuis mi-novembre ?

Le latéral monégasque Djibril Sidibé, lui, y croit. "Si on est là c'est que depuis le début de cette compétition on y croit. On a perdu la première manche, mais on va mettre tous les ingrédients, l'enthousiasme, un bon rythme", a-t-il promis lundi en conférence de presse.

"Monaco l'a démontré à Dortmund et City, il est capable de marquer beaucoup de buts. La tâche est difficile mais je ne pense pas qu'elle soit insurmontable", a-t-il ajouté.

La première difficulté, c'est que Monaco doit marquer au moins deux fois. Avec des attaquants aussi talentueux que Falcao et le bolide Mbappé, cela ne paraît pas a priori impossible.

Le défenseur central de la Juventus Giorgio Chiellini l'a d'ailleurs rappelé lundi en conférence de presse, la Juventus ne s'est pas amusée au match aller: "Ils nous ont mis en difficulté, et comment !", a lâché le grand "Chiello".

Titanesque

Mais la Juventus n'a pas pris le moindre but en Ligue des Champions depuis un match de poules face à Séville, soit 621 minutes et presque sept matches entiers sans un ballon au fond des filets du grand Gianluigi Buffon.

Et même au tour précédent, face aux Barcelonais Messi, Neymar et Suarez, on a vu comment la Juventus gérait la menace d'une remontée: tranquillement, très tranquillement.

Mais la difficulté ne résidera pas uniquement pour l'ASM dans la partie turinoise du terrain. La fragile défense monégasque, déjà battue 16 fois depuis le début de la phase de poules (contre deux à la Juve), devra encore résister à Higuain, Dybala, Mandzukic et même Dani Alves, déchaîné depuis quelques semaines.

Les Monégasques peuvent-ils au moins espérer un peu de fatigue chez des Turinois qui mènent trois batailles de front, entre la C1, une finale de Coupe d'Italie à venir et un scudetto qu'ils tardent à décrocher officiellement ?

Même pas. "On a la chance d'avoir un groupe de très haut niveau avec beaucoup de joueurs disponibles. On a fait sept ou huit changements contre le Torino (1-1, ndlr). On est bien. C'est le dernier mois de la saison et on est en super forme physique et mentale", a assuré Chiellini lundi.

Les deux récents matches nuls des Bianconeri en championnat ne sont pas non plus très significatifs. Avec une avance très confortable en Serie A, Allegri a pu se permettre de beaucoup faire tourner son effectif, quitte à retarder le sacre.

Tout indique que la tâche est titanesque. Mais il y a un match à jouer et Monaco a des atouts et des idées.

"Si on veut se qualifier on a besoin de faire quelque chose de plus, peut-être une chose que tout le monde pense difficile à faire", a déclaré Jardim.

"Demain on va tout faire pour continuer notre aventure, poursuivre notre rêve d'aller en finale", a-t-il aussi promis.

