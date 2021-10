Ligue des champions: pour Jardim, Monaco doit "poursuivre son rêve"

"On a besoin de changer"

"Si on veut se qualifier on a besoin de faire quelque chose de plus, peut-être une chose que tout le monde pense difficile à faire. Si je ne change pas après un match aller où on a perdu 2-0 à la maison..."

"Mendy pas à 100%"

"Benjamin Mendy? Pour jouer une demie de Ligue des champions, les joueurs ont besoin d'être à 100%, sinon je ne prendrai pas le risque. Aujourd'hui (lundi), il n'est pas à 100%, bien sûr que non."

La Juve a plus d'expérience

"Le joueur de la Juve qui compte le moins de matches de C1 doit compter autant de matches que celui de Monaco qui en a le plus..."

"Si tu joues comme un fou..."

"Attaquer rapidement? Je ne sais pas... Pour moi, on a besoin d'attaquer mais de garder aussi la tête froide. Contre une Juve de cette qualité, si tu joues comme un fou, tu peux prendre trois buts d'affilée. On a donc besoin de garder l'équilibre, de jouer notre foot. Bien sûr, on aimerait marquer en première période comme ça on pourrait tenter quelque chose en deuxième période."

"Fier de ces joueurs"

"Moi, je suis très heureux et fier d'être passé des Q3 (3e tour préliminaire) à la demi-finale de C1. On a montré beaucoup de choses au monde du football. En juillet, personne ne croyait qu'on irait en phase de groupe et nous sommes en demies. Demain, on va tout faire pour continuer notre aventure, poursuivre notre rêve d'aller en finale."

"Pas dans une situation difficile"

"Je ne me sens pas dans une situation difficile, je suis dans une très bonne situation, beaucoup d'entraîneurs sont restés dehors, il n'en reste que quatre en demi-finale. Il faut profiter du match de demain pour qu'il ne soit pas le dernier..."

"On y croit"

Djibril Sidibé: "Si on est là, c'est que depuis le début de cette compétition, on y croit. On a perdu la première manche, mais on va mettre tous les ingrédients, l'enthousiasme, un bon rythme... Monaco l'a démontré à Dortmund et City, il est capable de marquer beaucoup de buts. La tâche est difficile mais je ne pense pas qu'elle soit insurmontable."

"Pas de regrets"

Sidibé: "A l'aller, on avait ce sentiment de travail inachevé, contrairement à nos habitudes où on a emballé les matches et on marquait beaucoup de buts. Mais on revient avec nos valeurs et sans regret, on a fait une saison exceptionnelle en championnat comme en Ligue des champions. Ce sont des matches fabuleux à disputer. Mais bon, c'est bien beau de parler d'intention mais maintenant place aux actions sur le terrain".

