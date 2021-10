Sainte-Agathe-d'Aliermont. Nouvel accident mortel en Normandie : un homme de 30 ans est décédé

Un peu avant une heure du matin, ce dimanche 7 mai 2017, les secours sont alertés pour un accident de la route impliquant un seul véhicule, à Sainte-Agathe-d'Aliermont (Seine-Maritime) sur le CD 56.

Un homme de 29 ans blessé léger qui est parvenu à sortir seul de son véhicule, a été transporté au centre hospitalier de Dieppe (Seine-Maritime)

Un second véhicule retrouvé avec un homme décédé à son bord

Lors des premières constatations sur le premier véhicule, les gendarmes découvrent une autre voiture accidentée à proximité de la première, à son bord, un homme âgé de 30 ans, retrouvé décédé.

Une enquête a été ouverte pour savoir si les deux véhicules sont impliqués dans un seul et même accident, et dans ce cas, pourquoi la première victime n'a pas évoqué immédiatement le second véhicule impliqué.

