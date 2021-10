Le-Havre. Les militants de Jean-Luc Mélenchon en faveur du vote blanc ou de l'abstention. Et vous ?

Jeudi 4 mai 2017, sur le marché Sainte Cécile, place de la liberté au Havre (Seine-Maritime). Dans les allées, ça parle évidemment politique. Au Havre, la gauche a toujours fait de très bons scores. Au premier tour de la présidentielle 2017, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête avec 29,81% des voix, suivi d'Emmanuel Macron (21,42%) et Marine Le Pen (20,25%).

La rue ne semble pas vouloir s'abstenir

Parmi les passants qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, le vote utile semble faire l'unanimité. Le vote Emmanuel Macron leur semble incontournable pour faire barrage au Front National. À l'évocation du vote blanc, l'option pourrait séduire si ce vote était reconnu officiellement. Pour l'abstention, nous n'avons rencontré personne en faveur de cette solution. Écoutez notre reportage :

4 mai 2017 Le Havre - le vote des "Mélenchon" au second tour de la présidentielle 2017 Impossible de lire le son.

Des propos recueillis dans la rue. Un micro-trottoir qui n'a pas valeur de sondage mais qui tranche avec le vote sur internet des adhérents de la France insoumise et la réaction des militants de gauche rassemblés lors des manifestations du 1er mai 2017. Des adhérents et des militants plus tentés par le vote blanc et l'abstention.

A LIRE AUSSI.

"Peste ou choléra": ces Français qui refusent de choisir entre Macron et Le Pen

Présidentielle: Le Pen courtise les "insoumis"