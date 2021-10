Mobilisation à St-Hillaire de Briouze (61) en faveur de l'unique boulangerie du village

À St Hilaire de Briouze, tout le village se mobilise ? pour sauver sa boulangerie, reprise par un jeune couple l?été dernier et qui ne s?en sort plus !

Ils enchainent les galères : four qui lâche, camionnette pour les tournées qui tombe en panne ?et un prix trop élevé à l?achat de leur boutiquet.... ils n?arrivent plus à s?en sortir.

Mais la mobilisation s?organise : la boulangerie fait aussi office d?épicerie, c?est aussi le dépôt de presse.... A l?initiative de quelques-uns : municipalité, associations locales, entreprises ; tous organisent une soirée de soutien, avec un repas demain soir, à 20h à la salle communale de St Hilaire de Briouze. Au bénéfice du couple de boulangers. 250 personnes ont déjà réservé leur repas pour samedi soir.

