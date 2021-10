3 candidats déclarés pour la reprise de Plysorol à Lisieux (14) le tribunal de commerce statuera le 26 mai

Les dépôts des candidatures à la reprise de Plysorol à Lisieux sont clos ....3 nouveaux candidats déclarés , plus l?actuelle direction chinoise, qui propose un plan de poursuite de l?activité, et remet en cause le nouveau placement en redressement judiciaire de l?entreprise spécialisée dans la fabrication de contre -plaqué... l?entreprise emploie 460 personnes sur 3 sites, dont 235 à Lisieux .... le tribunal de commerce statuera sur l?avenir de plysorol le 26 mai prochain !

