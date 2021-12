Plysorol à Lisieux, repris par Bitar... 150 emplois seront supprimés à Lisieux

L?aventure continue...

Plysorol, est repris par un fabricant de contreplaqué ghanéen à capitaux libanais Bitar... mais cette reprise s?accompagne de la suppression de 150 emplois sur le site de Lisieux, siège social de l?entreprise, qui compte aussi deux autres sites à Epernay dans la Marne et Fontenay le Comte en Vendée, pour un total de 432 emplois en France.... Bitar justifie les suppressions d?emplois comme une conséquence du manque d?investissement du site bas-normand depuis plusieurs années.....

L?audience du tribunal de commerce s?est tenue ce matin à huis clos, un an et demi après le rachat de l'ex-leader européen du contreplaqué par un groupe chinois, qui a conduit la société à la liquidation en septembre dernier.

Et ce lundi matin une centaine de salariés ont brûlé près de 200 pneus à l'entrée de l'usine Plysorol de Lisieux, selon la police. Ils venaient de trouver la porte de leur usine close et gardée par des vigiles et des chiens alors qu'ils devaient reprendre le travail, après six semaines de chômage partiel.

Demain, mardi, le Ministre de l?industrie doit recevoir les élus lexoviens pour étudier « l?après-Plysorol » dans la capitale augerone.

