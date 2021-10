La réforme des chambres de commerce en discussion à lAssemblée Nationale aujourd'hui

La réforme des chambres de commerce au menu des discussion à l?Assemblée Nationale aujourd?hui : elle va dans le sens d?une régionalisation et d?une mutualisation des moyens.

Est-il par exemple raisonnable de couper en 2 un département comme l?Orne, entre 2 chambres de commerce, celle d?Alençon, et celle de Flers ?

A l?heure où toutes les caisses sont vides, certains y verraient une économie d?échelle.

D?autres préfèreraient ne rien modifier et conserver une proximité avec les entreprises.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire