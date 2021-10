Hors Normandie. Bigflo & Oli présentent le premier single de leur prochain album

Fin 2016, les deux frères toulousains Bigflo et Oli avaient annoncé une pause musicale: plus de réseaux sociaux et de concerts, le temps de se ressourcer , profiter ensemble et pouvoir travailler sur leur 2ème album. C'est maintenant chose faite en ce mois de mai 2017 puisqu'ils viennent de sortir le clip qui permet d'entendre le premier extrait de ce prochain album.

L'album et le single s'appellent tous deux "La vraie vie". Un texte assez sombre, parfois amer; des pensées et une rétrospective sur leur vie depuis le rap. Des inquiétudes sur l'avenir également. L'amour fraternel toujours au coeur de leur flow, mélangé à des piques sur le milieu du rap et de la musique. Le clip possède de très belles images et fait penser à quelques séries. La fumée noire inquiétante de Lost et le corbeau et le loup, sans oublier les glaciers, de Game of Thrones.