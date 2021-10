Après avoir constaté que les patchs à la nicotine pour arrêter de fumer étaient beaucoup moins efficaces chez les femmes enceintes, le professeur Yvan Berlin de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a décidé de lancer une étude pour tester l'incitation financière pour arrêter de fumer chez les femmes enceintes. C'est dans ce cadre que "Financial Incentive in Smoking Cessation in Pregnancy" est en cours depuis un an au CHU de Caen (Calvados).

Le compagnon aidé

Le principe est simple : toute femme enceinte de moins de 18 semaines désirant arrêter le tabac reçoit un bon cadeau à chaque consultation chez un tabacologue. "Par une incitation financière, on essaie d'agir sur le système de récompense dans le cerveau, qui intervient dans le cas des addictions", explique Fabienne Bottet, tabacologue au CHU de Caen. Sont testées deux branches : un bon cadeau fixe (20 € à chaque consultation) et un montant progressif (20 € supplémentaires à chaque consultation). En plus de ce bon cadeau, chaque participante dispose d'un forfait de 150 € pour des substituts nicotiniques. Les compagnons fumeurs de ces femmes ne sont pas oubliés puisqu'un suivi peut également leur être proposé.

Plus de renseignements : Unité de tabacologie 02 31 06 49 82, maternité 02 31 27 25 25

