Le-Havre. Le Havre: les agents empêchent les paquebots d'accoster

Un mouvement social, empêche des paquebots de croisière d'accoster au port du Havre (Seine-Maritime) au cours de ce week-end du 1er mai 2017.

Le conflit porte sur les heures supplémentaires et les astreintes, jugées trop importantes par la CGT qui réclame des créations de postes supplémentaires. Les employés portuaires ont décidé de ne pas mettre en place les passerelles permettant aux croisiéristes de débarquer.

Deux paquebots n'accosteront pas au Havre

Deux paquebots étaient attendus au Havre samedi 29 et dimanche 30 avril 2017.

Dans un communiqué Le Club Croisière, une entité qui regroupe le port et la ville du Havre (Seine-Maritime), ainsi que la Chambre de commerce et des professionnels du tourisme, a dénoncé ce mouvement social.

La décision de bloquer l'arrivée des paquebots "survient à l'ouverture d'une saison touristique exceptionnelle et prometteuse", déplore l'organisation. "La saison la plus forte pour les croisières est le mois de mai et le mois de septembre", indique l'Office du tourisme et alors que Le Havre (Seine-Maritime) va organiser d'importantes festivités pour commémorer le 500e anniversaire de sa création en 1517 par le roi François 1er.