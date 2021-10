Fécamp. Nausicaa, phoque secouru dans la Manche, a retrouvé le large [Vidéo]

Quand Nausicaa a été retrouvée sur la plage d'Omonville-la-Rogue (Manche), il était en état d'hypothermie et sous-alimenté. Âgé d'environ 4 mois, l'animal aurait dû peser entre 30 et 35 kilos alors qu'il n'en faisait qu'entre 13 et 14 kilos.

Pendant deux mois, les soigneurs du CHENE à Allouville-Bellefosse, près d'Yvetot (Seine-Maritime), sont restés à son chevet, le surveillant, le soignant et surtout l'alimentant. Ecoutez Laure Prévost, l'une des soigneuses du CHENE :

Laure Prévost, soigneuse au CHENE s'est occupée de Nausicaa Impossible de lire le son.

Nausicaa fait maintenant 38 kilos

Nausicaa fait maintenant 38 kilos et il était temps que "bébé phoque" retrouve son milieu naturel. Il a été relâché vendredi 28 mars 2017 à 14h30 depuis la plage de Fécamp. Regardez :

A LIRE AUSSI.

Au zoo de Thoiry, un rhinocéros tué, sa corne sciée et volée

Le Grand Bleu en clandestin dans les eaux grises de Paris