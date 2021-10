Rouen. Seine-Maritime : il prend la fuite après un accident de la route

Lundi 24 avril 2017, un conducteur provoque un accident lorsqu'il percute un véhicule qu'il entraîne sur les rails de sécurité de l'autoroute de Dieppe à Rouen (Seine-Maritime). Il abandonne son véhicule sur place et téléphone à sa compagne pour qu'elle vienne le chercher chez sa mère, où il se réfugie. La Police, arrivée sur les lieux de l'accident, constate le véhicule inoccupé mais y trouve l'adresse d'une proche du prévenu, Frédéric Toumire, 32 ans, ainsi que des traces de stupéfiants. Ils s'y rendent et interpellent le conducteur. Il n'a pas d'assurance, et un test d'alcoolémie lui est soumis. Il est négatif.

Jugé en comparution immédiate dès le lendemain, mardi 25 avril 2017, le prévenu justifie sa fuite en reconnaissant "avoir bu quelques apéros". Il admet également être consommateur régulier d'héroïne et de cocaïne. Il prétend ne pas s'être rendu compte de la gravité de l'accident. "J'étais paniqué, j'avais peur et j'ai fui", avoue-t-il.

Sept mois de prison

Pour le Ministère Public, "Il y a une prise de risque inconsidérée et une inconscience totale chez le prévenu, qui connait ses addictions". Pour sa défense, "Le prévenu n'a pas cherché à s'échapper, il a simplement paniqué. En outre, il n'a jamais bénéficié d'un environnement serein au sein de sa famille".

Après délibération, le Tribunal le reconnait coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à sept mois de prison ferme ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire pendant quatre mois.