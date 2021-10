Dans la 2ème course à Chantilly, pour le Prix Thor, Apollinaire vous conseil de jouer :



Le 8, Mister Smart

Le 7, Imprimeur

L'As, Skaters Waltz

Le 5, New Outlook

Le 11, Djoko

Le 14, Good Deal

Le 3, Veakalto

Et le 6, Geonpi



Départ à 14h45.