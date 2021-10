24h moto du Mans: les routes ornaises sous haute surveillance

Plus de 200 gendarmes sont mobilisés sur les seules routes ornaises, pour assurer la sécurité de ce transit annuel. Et pour veiller au respect du code de la route? avec une vingtaine de points de contrôle chaque jour, et aussi 6 véhicules banalisés. Une Subaru Impreza de 240cv a même été appelée en renfort pour les interceptions sur les autoroutes A28 et A88.

Lors des 24h moto de l?an dernier : 400 infractions avaient été relevées dans l?Orne. 111 pour excès de vitesse.



Cette édition 2010 des « 24 h du Mans Moto » est disputée au printemps, pour la dernière fois.

A partir de l?an prochain, ce sera en septembre ? et le Bol d'Or en avril, soit une inversion de dates entre les 2 événements majeurs de l'endurance en France ? en raison des intervalles trop rapprochés entre 2 épreuves, comme les 24 Heures Moto et le Grand Prix de France Moto séparés d'un mois dans la Sarthe ? ou le Bol d'Or et le Mondial Superbike, à un mois d'intervalle dans la Nièvre.

