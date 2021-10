Caen. Basket (France) : Nicolas Batum ne participera par à l'Euro avec la France

Il l'avait laissé sous-entendre ces dernières semaines, c'est désormais officiel : Nicolas Batum ne sera pas de l'aventure avec l'équipe de France lors de l'Euro 2017, l'été prochain.

Après l'élimination de ses Charlotte Hornets de la course aux play-offs la nuit dernière, Batum a annoncé aux médias américains qu'il ne revêtirait pas le maillot des Bleus pour honorer une sélection assurée dans le cinq de Vincent Collet.

Une décision difficile

"Ce fut l'une des décisions les plus difficiles de ma vie", a t-il confié à Associated Press. "Je vais me consacrer aux Hornets et m'entraîner... J'ai besoin de prendre l'été pour me concentrer , ma franchise a besoin de et moi aussi".

C'est la première fois depuis 2009 et son arrivée en équipe de France de basket que Nicolas Batum renonce sciemment à une compétition internationale.

