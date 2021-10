Caen. Carnaval étudiant de Caen : les infos pour bien circuler

Pour éviter de se retrouver dans les bouchons ou coincé à un arrêt de bus qui ne verra pas le moindre véhicule de la matinée, jeudi 6 avril 2017, à l'occasion du carnaval étudiant de Caen, voici quelques pistes à retenir.

Circulation et stationnement interdits

Comme l'an passé, la ville est divisée en deux, entre la première et la seconde partie du parcours emprunté par le cortège. Les premières interdictions de stationner le long du parcours et dans des rues adjacentes interviendront dès 8h du matin. Sur la première partie de l'université à la place du Palais Fontette, la circulation sera interdite de 12h à 19h, et sur la seconde jusqu'au Parc expo, de 13h à 2h.

Voir en plein écran

Parkings souterrains

Les parkings souterrains du centre-ville de Caen auront chacun des conditions d'accès limitées.

. HÔTEL DE VILLE : entrée possible jusqu'à 12h. Les sorties se feront en direction du boulevard Bertrand.

. GARDIN : ouvert, circulation rue de Bras inversée à partir de 12h pour faciliter l'accès. Toute sortie de ce parking se fera via la rue Grusse.

. RÉPUBLIQUE : ouvert en accès et sortie.

. PARKING DOUMER : ouvert, mais attention rue Saint-Pierre fermée, circulation rue de Bras inversée à partir de 12h pour faciliter l'accès.

. TUNNEL DE LA PRAIRIE. Il sera fermé.

Transports en commun

. Trams perturbés. Les deux lignes de Tram A et B seront perturbées de 12h à 20h. Circulation interrompue entre les stations Calvaire St-Pierre et la Gare SNCF à 12h. Reprise de la circulation prévue vers 20 heures .

. Déviation du réseau de bus à partir de 12h. Pour tout savoir, cliquez ici.

A LIRE AUSSI.

Les Foulées: circulation et stationnement fortement réglementés à Cherbourg

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Caen : l'itinéraire du tramway modifié pour la venue de François Hollande

Caen: le projet de halle commerçante place de la République dévoilée [photos]

Syrie: les évacuations se pourvuivent à Alep, réunion à l'Onu