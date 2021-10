Caen. Football, Ligue 1. Duel de convalescents entre Caen et Montpellier

Et un de manqué. L'heure est encore au rattrapage. Après la trêve internationale fin mars, les joueurs du Stade Malherbe Caen (Calvados) n'ont pas retrouvé les pelouses de Ligue 1 par le bon bout. Dimanche 2 avril 2017, les hommes de Patrice Garande sont passés à côté de leur match sur la pelouse de la lanterne rouge, Lorient (1-0), tout en ayant joué en supériorité numérique à onze contre dix pendant plus d'une demi-heure.

Une avance confortable

En conférence de presse, le coach normand n'a pas caché sa colère : "On ne peut pas jouer des matchs, dans notre situation, comme on vient de les jouer ! Il n'y a pas grand-chose à retenir de ce match là, c'est pas possible de jouer comme ça !" Il a surtout pu constaté l'irrégularité de son groupe dans l'investissement collectif et dans sa capacité à faire tourner la roue du bon côté.

Le Stade Malherbe a tout de même le luxe d'avoir un petit matelas de points devant la zone dangereuse, avec quatre unités d'avance sur Nancy, le barragiste. La réception de Montpellier, samedi 8 avril (20h), tombe à point nommé pour relancer la machine normande. Les joueurs de l'Hérault reste sur trois défaites consécutives en championnat et n'ont plus gagné de rencontre en Ligue 1 depuis le 19 février et un succès sur Saint-Étienne (2-1).

