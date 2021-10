Rouen. Tennis : à Rouen, les Bleus sont prêt à en découdre

Cette affiche de Coupe Davis n'a pas à rougir. Certains noms manqueront à l'appel les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 au Kindarena de Rouen (Seine-Maritime), mais l'équipe de France de Coupe Davis a les crocs et compte bien le montrer face aux Britanniques.

Tsonga, Gasquet et Monfils sont forfaits côté Français, mais cela ne suffit pas à affoler Yannick Noah. Au contraire, le capitaine des Bleus souligne le niveau de son nouveau numéro un, Lucas Pouille. L'intéressé, lui, se dit surtout heureux "de jouer son sixième match de Coupe Davis mais le premier à domicile". Jérémy Chardy et Julien Benneteau, de retour dans le groupe après de longues absences, sont eux tout simplement contents de revêtir à nouveau le survêtement de l'équipe de France et espèrent pouvoir contribuer à une victoire des Bleus.

"Ça va être hyper dur"

Alors qu'une polémique est en train de naître sur une possible disparition ou refonte de la compétition, Yannick Noah n'hésite pas à attaquer ceux qui préfèrent de petits tournois à la seule compétition internationale du tennis, comme le Japonais Nishikori. Le capitaine des Bleus entend bien, lui, abattre les meilleures cartes à sa disposition et se méfie tout particulièrement de la Grande-Bretagne.

"La plupart des amateurs de tennis ne connaissent pas nos adversaires, donc dans l'esprit du public on doit gagner ce match facilement. Mais ce n'est pas du tout le cas, ça va être hyper dur", prévoit Yannick Noah. Les Bleus pourront en tout cas compter sur le soutien d'un Kindarena qui ne rêve que de vibrer pour ses champions.

