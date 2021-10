Rouen. Coupe Davis : Gaël Monfils et Pierre-Hugues Herbert privés de quart de finale à Rouen

Gaël Monfils et Pierre-Hugues Herbert, blessés, ne disputeront pas le quart de finale de coupe Davis entre la France et la Grande-Bretagne, du vendredi 7 au dimanche 9 avril 2017, au Kindarena de Rouen (Seine-Maritime). Le capitaine Yannick Noah a fait appel à Julien Benneteau et Jérémy Chardy pour les remplacer.