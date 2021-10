Il y avait des sourires autour des 70 bougies de l'entreprise Larcher, jeudi 30 mars 2017 au Dôme à Caen. Un signe qui traduit 70 ans après sa création le dynamisme d'une société familiale fondée par Louis Larcher en 1945. Depuis les premiers travaux de plombier-chauffagiste qu'il entreprit au sortir de la Seconde guerre mondiale, les champs d'intervention ont bien changé.

15 millions de chiffre d'affaires

"Aujourd'hui, le groupe Larcher compte quatre sociétés, explique Thierry Larcher qui a rejoint son père en 1986, l'orientant vers une diversification de ses activités en direction du monde tertiaire. Nous proposons des solutions aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels". Au total, le groupe emploie cent vingt-deux salariés et génère un chiffre annuel de près de quinze millions d'euros. Le tout en travaillant essentiellement avec des clients normands.

Individualisation des frais de chauffage

"Si nous pouvons poursuivre notre développement, c'est parce que nous intégrons des outils liés à la mobilité et à la 3D", explique Marc Rollet qui a rejoint la gouvernance du groupe en 2014. Sur le terrain, les chefs de chantier communiquent en temps réel, via une application, avec le siège et les clients qui le souhaitent. "L'informatique via les modélisations que nous pouvons générer nous permet d'anticiper les problèmes que nous aurions rencontrés une fois sur le chantier, et donc de les éviter". Les gains de temps et d'argent sont précieux.

Plus récemment, Larcher a également proposé une alternative pour mesurer la consommation d'énergie dans les logements particuliers pour répondre aux défis qui se posent suite à l'entrée en vigueur de la loi imposant l'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles, depuis le 31 mars 2017.

