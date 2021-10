Claville. Jugé pour le meurtre de sa femme et de ses deux filles en Normandie

Le drame s'est produit un soir d'été, dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 juin 2014, dans un pavillon de Claville, près d'Évreux (Eure). Angélique, 33 ans, annonce ce soir-là à son mari qu'elle quitte le domicile familial, emportant avec elle ses deux filles.

Il casse trois couteaux

L'homme, agent technique à Évreux, ne supporte pas cette décision. Vers 22h, sa femme reçoit un appel de sa soeur, qu'il pense être celui d'un amant. Il entre alors dans une rage meurtrière.

Il utilisera trois couteaux, cassant les lames les unes après les autres. Au matin, on découvrira son épouse, morte dans le salon et le corps de ses deux petites filles, Amandine, 11 ans, et Inès, 5 ans, gisant sur le lit de la chambre parentale. Leur père est allongé près d'elles, avec des blessures à l'abdomen et aux tendons d'une main.

Seul survivant de cette tuerie: le fils Dylan, 15 ans, retrouvé caché dans la salle de bains et gravement blessé.

Il confesse son crime

Dépressif, l'accusé n'aurait pas supporté l'annonce de la rupture. Le procès devra déterminer si un débat doit être engagé sur une éventuelle altération de son discernement pendant les faits.

Le père de famille a tout de suite avoué aux gendarmes ce triple meurtre. Sa défense rappelle qu'il avait, un mois auparavant, tenté de suicider en avalant des médicaments. Les parties civiles contestent notamment le fait qu'il ait tenté de se donner la mort après la tuerie.

Le verdict de la cour d'assises est attendu vendredi 7 avril 2017.

Avec AFP

