Avranches / PSG : un avant match à suivre en live !

Mercredi 5 avril 2017, Tendance Ouest se mobilise à l'occasion du quart de finale de la Coupe de France de football qui oppose l'US Avranches et le Paris Saint-Germain.

Aux aurores et jusqu'au coup d'envoi du match, suivez ici notre live. Dès 6h, retrouvez nous depuis la place de l'Hôtel de ville d'Avranches (Manche). A partir de 16h, rendez-vous en direct de l'esplanade du stade Michel d'Ornano à Caen (Calvados). Ne manquez pas non plus les anecdotes et les coulisses de ce match historique pour les Normands.