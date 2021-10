Exposition. Picasso s'expose aux Beaux arts de Rouen

L'actuelle exposition temporaire, ouverte au public depuis le 1er avril, grâce aux nombreux prêts du musée Picasso d'Antibes, du musée Picasso de Paris et du Munster Kunstmuseum Picasso permet d'établir un panorama de la création artistique du maître de 1930 à 1935 et révèle l'importance des découvertes réalisées par l'artiste dans cette période.

Un laboratoire

C'est au manoir de Boisgeloup, près de Gisors en Normandie que Picasso s'installe avec sa femme Olga en 1930. S'il est séduit par ce manoir du 17e et 18e siècle, c'est essentiellement à cause du potentiel de ces dépendances où il entrevoit d'emblée d'y installer son atelier. Il s'y adonne à la sculpture, à la peinture mais travaille aussi des eaux-fortes et s'essaye à des expériences matiéristes empiriques faisant de son atelier un véritable laboratoire de recherches plastiques. Isolé de la route, le manoir se révèle un véritable havre de paix et de création, où il reçoit néanmoins nombreux intellectuels ou artistes amis tels que Brassaï pour un reportage photographique sur son atelier qui sera publié dans la revue d'art Le minotaure.

Un répertoire formel

Sous l'influence du génie des lieux, la jeune Marie-Thèrèse Walter dont la plastique le fascine, il compose des têtes sculptées monumentales, de plâtre ou de ciment résumant ses traits à des formes massives et déstructurant sa silhouette. Elle devient l'incarnation de son idéal féminin dans la série des baigneuses: un thème qu'il travaillera tout au long de sa vie. On retrouve dans cette période constamment dans ces oeuvres son modèle, qu'il représente même en sa compagnie dans un précieux carnet de dessin exposé en vitrine.

Le Minotaure: l'alter ego

Sans cesse inspiré par la figure féminine, il compose des portraits sculpturaux de son modèle dans lequel transparait un puissant érotisme mais décline aussi en série des scènes d'accouplement réduites à des lignes épurées qui ne sont pensées qu'en terme de compositions et d'équilibre. Dans ses eaux-fortes, l'artiste prend l'apparence du minotaure: un personnage ambivalent incarnant à la fois la toute puissance virile et la faiblesse car une fois aveuglé il devient tout à fait dépendant de son guide (la jeune Marie-Thèrèse bien entendu).

Trois en un

L'exposition se décline en trois lieux, au Musée de la céramique, au Musée des beaux arts et au Musée le Secq des tournelles. Au musée de la ferronnerie, l'exposition mettra en avant son amitié avec le sculpteur Gonzalez considéré comme l'inventeur de la sculpture en fer moderne alors que le musée de la céramique offrira un focus sur sa production céramique.

Pratique. Jusqu'au 11 septembre. Musée des beaux-arts de Rouen. Tarifs 9 à 12€ pour les trois expositions. www.musees-rouen-normandie.fr

