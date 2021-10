Hors Normandie. Génération Tendance : tentez de trouver le 15ème Code Cadeau !

Mercredi 29 Mars, Ludovic de Montsurvent était l'heureux gagnant du Code Cadeau! Le 14ème code de la saison était le 7-5-9-3!



Pour revivre la victoire de Ludovic, cliquez ici:





Code Cadeau - Ludovic remporte le 14ème code de la saison Impossible de lire le son.

Tous les soirs, écoutez tout ce qu'il se passe dans Génération Tendance entre 16h et 20h, avec Mickaël et Morgane et tentez de trouver le nouveau code à quatre chiffres, pour remporter vos cadeaux!Si vous trouvez le 15ème code de la saison, vous gagnez près dede Cadeaux:par SMS avec le code GENERATION au 7 11 12 (0.50€/SMS).