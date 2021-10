"C'était une belle surprise d'être contactée par le musée de la Marine", s'amuse Laurence Berdeaux. Avec son amie d'enfance Astrid Barbey, elles ont installé, samedi 25 et dimanche 26 mars 2017, un pop-up store à l'entrée du Musée de la Marine à Paris. "Ils ont organisé une semaine appelée "Hissez Ho !" et ils ont trouvé sur internet nos décorations plutôt bien, alors ils nous ont proposé d'exposer".

Les deux entrepreneuses ont créé il y a quelques années une boutique éphémère, qui n'ouvre que le dimanche, de décorations sur le thème de la mer "mais pas que", à Port-en-Bessin. À la vue de cette proposition, elles n'ont pas hésité une seconde même s'il a fallu "démonter toute la boutique éphémère de Port-en-Bessin, faire le trajet, tout monter sur place et puis repartir". De la bonne fatigue tout de même.

Sortir des clichés sur la Normandie

Astrid et Laurence ont emporté avec elles jusqu'à Paris, une dizaine d'objets de créateurs normands toujours sur le thème de la Marine. Pendant le week-end, le musée a drainé plus de 5 000 personnes, autant de visiteurs curieux qui se sont arrêtés pour observer. "J'avoue que j'ai une petite pointe de fierté parce que c'est aussi une manière de présenter la Normandie et le littoral là où d'autres pensent surtout Bretagne et côte atlantique. La Normandie vue de Paris c'est souvent Deauville et Etretat, les pommes, bocages et pâturages". Loin des clichés, les deux Normandes ont été ravies de parler du bord de mer de leur région et faire connaître leur Port-en-Bessin, souvent méconnu du grand public.

Pratique. "La Compagnie Ordinaire de la Mer", 6, rue de Bayeux 14520 PORT EN BESSIN. Ouvert tous les dimanches d'avril de 11h à 18h.