Avant de se rendre à Cherbourg (Manche) vendredi 31 mars 2017 pour un derby qui s'annonce passionnant, le Caen Handball (Calvados) a repris de l'avance sur la zone de relégation en battant son concurrent direct Valence vendredi dernier (20-19).

"On a bien joué ensemble, on devait impérativement gagner et on s'est remotivés, on est capables de beaucoup de choses et on peut encore faire mieux" a déclaré Xavier Réchal, jouant peu habituellement et qui s'est mis en valeur (3 buts sur 3 tirs) face à Valence. Preuve que la profondeur de banc peut être un atout de poids pour Caen en cette fin de saison. Même si rien n'est jamais sûr, les Vikings semblent enfin à l'abri de la relégation avec six points d'avance sur Valence à sept journées de la fin de la saison.

Finir devant Cherbourg au classement ?

Les Cherbourgeois quant à eux se sont inclinés à Tremblay, laissant les deux clubs normands à égalité avec 14 points. Finir devant Cherbourg au classement dès leur première saison en Proligue serait une belle performance pour les Caennais alors que leurs rivaux disputent leur troisième années au deuxième échelon national. À l'aller les deux équipes n'avaient pas su se départager au Palais des Sports (23-23).

Acheter ses places (7€) au secrétariat du Caen HB, 13 rue de la Hache.

A LIRE AUSSI.

Caen Handball : première victoire à l'extérieur pour les Vikings

Handball (Proligue): Caen bat Valence et s'offre une vraie bouffée d'air frais (20-19)

Handball, Proligue : Jour-J pour le derby entre Caen et Cherbourg

Calvados. Caen Handball: un match nul au bout du suspense pour les Vikings

Normandie : les principaux résultats du sport pour la journée de samedi