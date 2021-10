Caen. Handball : il ne manque plus grand chose aux Vikings pour se maintenir

Après s'être inclinés dans le derby à Cherbourg (30-27) vendredi 31 mars 2017, les Vikings de Caen (Calvados) se rendent à Nancy (Meurthe-et-Moselle) vendredi 7 avril (20h30). Comptant toujours six points d'avance sur le 13e et premier relégable Valence à six journées de la fin, les joueurs de Dragan Mihailovic veulent au minimum conserver cet écart, si ce n'est prendre encore plus le large. Très inconstants ces derniers temps, les Caennais sont capables du meilleur et du pire et ont tout à fait les moyens de battre Nancy, 9e avec 16 points, soit deux de plus qu'eux.

S'insérer dans le milieu de tableau

"Je pense qu'il nous faut gagner encore un match pour nous maintenir, d'après le capitaine Florian Dessertenne, ce serait idéal de le gagner dès vendredi à Nancy." En cas de victoire, les Vikings reviendraient dans le milieu du tableau, à seulement un point de la sixième place alors que les cinq premiers qui disputeront les play-offs ont pris le large au classement.

À l'aller Caen avait perdu au Palais des Sports face à Nancy (26-28), ce qui avait constitué la première défaite à domicile des Vikings.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Ligue 1: Marseille veut passer la 5e, le PSG en phase post-traumatique

Ligue 1: le PSG sous le choc, Monaco veut rester au top

Sports : les résultats de ce début de week-end en Normandie

Handball : première défaite de la saison à domicile pour Caen face à Nancy