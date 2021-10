Rouen. À Rouen, une partie du parking du Mont-Riboudet fermée pour plusieurs mois

Pour les semaines à venir, les utilisateurs du parking du Mont-Riboudet à Rouen (Seine-Maritime) vont devoir batailler pour les places. En effet, jusqu'au début du mois de juin, deux étages du parking seront fermés et inutilisables pour laisser place à des travaux de rénovation.

Plus précisément, le troisième étage sera fermé du lundi 3 avril 2017 au dimanche 4 juin 2017. Le quatrième étage, qui est déjà fermé depuis le lundi 20 mars 2017, restera inaccessible jusqu'à la même date.

Un problème d'étanchéité

Ces travaux font suite à une étude menée l'année dernière qui a révélé des défauts d'étanchéité et une défaillance du système de collecte d'eau. Pour remédier à ce constat, la Métropole Rouen Normandie va procéder à plusieurs travaux: le rabotage et le nettoyage de la dalle supérieure de la terrasse, la pose d'une nouvelle membrane d'étanchéité, le changement des systèmes d'écoulement d'eau et un nouveau marquage des places de parking.

