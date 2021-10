Caen. Des étudiants caennais s'engagent contre le diabète au Burkina Faso

Pays d'Afrique de l'Ouest de près de 20 millions d'habitants, le Burkina Faso a découvert ces dernières années un mode de vie occidental et inévitablement une maladie qui en découle : le diabète, qui touche plus de 14 millions de personnes en Afrique, dont 78% de cas non diagnostiqués. L'association étudiante caennaise (Calvados) PéliCaen, monte chaque année depuis 2013 des projets pour sensibiliser la population à cette maladie. Cette année, quatre étudiants partiront dans la ville de Yako cet été. Thomas Saucey, chef de projet a "toujours eu envie de faire de l'humanitaire, je serai bientôt externe dans un hôpital donc c'est le moment où jamais !"

4 semaines de sensibilisation

Aidés par l'association burkinabé CEPHARM, des étudiants de la seule école de pharmacie au Burkina Faso, Thomas, Camille, Lila et Lucas vont passer trois semaines à faire des ateliers de sensibilisation et de dépistage à Yako, ainsi qu'à fournir du matériel au personnel sanitaire local. La quatrième semaine du projet, "la plus importante" selon Thomas verra les Caennais visiter les villes des projets précédents pour voir leur évolution et améliorer le projet de l'année suivante.

La réussite de PéliCaen au Burkina Faso passe aussi par une sensibilisation des Caennais au diabète en Afrique, notamment pour récolter des dons. Une soirée pour échanger avec les membres de l'association est organisée jeudi 30 mars 2017 au Portobello Rock Club.

Site de PéliCaen : pelicaensh.wixsite.com/association Soutenir le projet : boostezvosprojets.fr/associations/credit-mutuel/collectes/sensibilisation-et-depistage-du-diabete-de-type-2-au-burkina-faso

A LIRE AUSSI.

Privés de certains métiers, les diabétiques se mobilisent

Après l'ivoire, la peau des ânes africains au coeur d'un trafic meurtrier

CAN-2017: la plus pimentée de l'histoire ?

A Fos-sur-Mer, la "poussière noire" et les cancers

Le sommet ouest-africain demande le départ du président gambien mais s'abstient de mesures concrètes