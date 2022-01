Caen. J'aime mon asso : votez pour votre association normande préférée !

C'est parti ! Les votes sur Internet pour la quatrième édition du concours "J'aime mon asso", porté par le Crédit agricole Normandie en partenariat avec Tendance Ouest, sont ouverts. Cette année encore, dix associations innovantes ou originales ont été retenues. Trois d'entre elles seront lauréates de la catégorie "Coup de coeur", désignées par un jury, et trois seront récompensées par le vote du public, en ligne.

Jusqu'au 31 décembre 2017, les internautes sont donc invités à cliquer pour leur association préférée au rang desquelles :

• Musique jouons ensemble (Le Val St Père, Manche) qui met "en relation des musiciens isolés qui souhaiteraient évoluer au sein d'un groupe" et met "à leur disposition, une salle de répétition, du matériel" etc.

• Les blouses roses (Caen, Calvados) qui "a pour vocation d'apporter aux résidents de maisons de retraites et aux patients un moment d'évasion".

• Association sports et loisirs adaptés de la Manche (Saint Amand) qui propose "à des personnes en situation de déficiences mentales et psychiques, et à des personnes en situation de handicaps physiques légers de participer à des sorties en mer".

• Parentibus (Coutances) qui offre un "espace de vie sociale singulier puisqu'itinérant" permettant d'évoquer autour d'un café et confidentiellement "des questions éducatives, personnelles, familiales, sociales".

• Répare Café (Saint-Vigor le Grand, Calvados) dont le but est de "lutter contre la surconsommation en tentant de donner une seconde vie aux objets dans le cadre de l'économie circulaire".

• Question D'Altérités (Alençon, Orne) qui soutient et aide "les structures associatives à mieux s'organiser, communiquer, échanger, et ainsi réussir leurs objectifs".

• La ronde des bambins (Caen, Calvados) qui travaille actuellement sur un projet de création de ludothèque intergénérationnelle

• Burkina F'asso (Caen, Calvados) qui "s'engage pour le développement et l'autonomie des villages au Burkina Faso."

• Résonances (Avranches, Manche) qui planche sur "une création théâtrale rassemblant des amateurs de théâtre, des musiciens et des passionnés d'Histoire" pour commémorer la Grande Guerre

• Notre Dame Mère de la Lumière (Saint-Martin de Fontenay) qui "organise des activités pour les sans-abri de la ville de Caen."



Récompenses pour les lauréats, dans les deux catégories : de 800 à 2 000€. À vos votes !

Pratique. Pour voter, cliquez ici.