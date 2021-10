Saint-Lô. Nouveau titre pour David Guetta "Light my body up" avec Nicki Minaj et Lil Wayne

David Guetta vient de dévoiler, ce jeudi 23 mars 2017, un nouveau titre explosif "Light my body up" avec la star internationale Nicki Minaj, considérée par le New York Times comme la rappeuse la plus influente de notre époque. VIDEO