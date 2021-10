Olivier Maniable et Gilbert Atinault, respectivement ancien secrétaire général et ancien trésorier du syndicat FO des territoriaux du Havre auraient détourné de l'argent à des fins personnelles. Le préjudice est estimé à 100 000 euros par Olivier Souday, l'un des membres du collectif "Force ouvrière mécontents" qui a déposé plainte le 15 mars 2017.

"Le secrétaire du syndicat avait pris des cotisations aux salariés sans leur donner la carte syndicale et les timbres", explique Yanis Aubert, le secrétaire général de l'union départementale FO de Seine-Maritime. "Il nous a commandé environ 200 cartes mais en a vendu pour 250. Il y a donc 50 cartes que les adhérents n'ont pas eues." Une arnaque qui remonterait au moins à 2010 selon les premières recherches de l'Union départementale qui souhaite se porter partie civile dans cette affaire.

Aucun dossier au tribunal administratif

Au-delà de ses accusations de détournement de fonds, le travail même du bureau du syndicat est remis en cause. Les procès-verbaux des assemblées générales n'ont jamais été remis en mairie, comme le stipulent les statuts du syndicat. Pire, des agents ont fait appel à FO pour instruire des dossiers auprès du tribunal administratif du Havre dans le cadre de conflits avec la ville, mais ces dossiers n'ont jamais été déposés. "On ne sait pas pourquoi mais nous allons faire en sorte de porter ces dossiers désormais", précise Yanis Aubert.

Les deux mis en cause ont été poussés à démissionner le 14 janvier 2017 dès que l'Union départementale FO a eu vent des accusations. Yanis Aubert qui aurait d'ailleurs préféré, pour l'image du syndicat, qu'elles ne soient pas publiées dans la presse.

Yanis Aubert - secrétaire général de l'Union départementale FO de Seine-Maritime Impossible de lire le son.

La ville du Havre porte plainte

En plus du collectif, le nouveau bureau par intérim du syndicat FO territoriaux du Havre, l'Union locale FO du Havre et de sa région, et l'Union départementale du syndicat s'associe à la plainte contre les deux anciens responsables et contre X.

Mercredi 22 mars 2017, la ville réagit également dans un communiqué et précise, elle aussi, "porter plainte pour faux et usage de faux en écriture publique contre un responsable syndical dans cette affaire".

A LIRE AUSSI.

Prescription des délits économiques: une réforme controversée

Mobilisation contre la Loi Travail : la CGT convoquée au commissariat de Cherbourg