De la réception de Valence (Drôme) vendredi 24 mars 2017 (20h30) au Palais des Sports, le Caen Handball aimerait s'offrir cinq points d'avance sur la zone de relégation à six journées de la fin de la saison de Proligue. Pour atteindre cet objectif qui semblait presque acté au début de l'année, Caen va devoir oublier ses cinq défaites sur les six matchs de 2017 et retrouver les qualités qui avaient permis aux Vikings de réussir leur première partie de saison chez les pros. Si le niveau de jeu des Vikings est satisfaisant, la gestion des efforts leur fait défaut depuis février.

"Il faut passer à autre chose"

À Istres lors de la dernière journée, contre un poids lourd de Proligue, les "Rouge" avaient comme souvent mené au score avant de lâcher prise et se faire corriger en fin de match (28-21). "Il faut vite passer à autre chose, selon le n°9 Caennais Maxime Langevin, on va se concentrer sur ce qu'on sait faire et si on arrive à rester mobilisés 60 minutes tout ira bien. Si on n'est pas capable de battre Valence à domicile c'est qu'on a rien à faire en Proligue." Les Vikings pourront s'appuyer sur leur victoire 23-27 dans la Drôme au match aller.

