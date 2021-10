Caen. Handball (Proligue) : Caen assure face à Saint-Gratien (33-26) et assure quasiment son maintien

Les Vikings de Caen (Calvados) ne sont pas tombés dans le piège de Saint-Gratien Sannois (Val-d'Oise) derniers du classement de Proligue vendredi 28 avril 2017 et se sont imposés 33-26 au Palais des Sports. D'abord au coude à coude avec leurs adversaires pendant le premier quart d'heure, les Caennais sont passés devant après le but d'Adrian Rosales (8-7 à 16 minutes) pour ne plus jamais se faire rejoindre avant la pause (16-12).

Saint-Gratien réduit à 3 pendant quelques secondes

La deuxième mi-temps sera une poursuite de la domination des locaux et sera marquée à la 35e minute par un fait rare en handball : 4 joueurs de Saint-Gratien ont été exclus consécutivement, ne restent alors plus que 3 joueurs franciliens sur le parquet pendant quelques secondes à l'étonnement général. Cette période permettra aux Vikings de conserver leur avantage (20-15 à 35 minutes) et de l'emporter tranquillement grâce notamment aux 6 buts du jeune Alex Moran (17 ans) et aux 9 arrêts de Denis Serdarevic.

La cohésion de groupe revenue au meilleur moment

Alexandre Aguilar (pivot. Caen) : "Ce soir on a retrouvé la cohésion de groupe qui nous a beaucoup fait défaut dernièrement (4 défaites de suite, ndlr), ça fait beaucoup de bien au moral. On va pouvoir jouer libérés maintenant car la pression est sur Valence."

Un maintien qui attendra encore un peu

Malgré cette victoire qui leur offre une très confortable avance, il manque un petit point aux Calvadosiens pour fêter leur maintien en deuxième division car grâce à son nul contre Dijon, Valence n'abdique décidément pas. Cependant, les Drômois sont maintenant obligés de gagner leurs deux matchs en espérant que Caen perde les deux siens, dont le prochain sera samedi 13 mai à Massy.

A LIRE AUSSI.

Handball (Proligue) : Sale soirée pour les Vikings de Caen, battus à Pontault-Combault (30-23)

HANDBALL (Proligue) : Les Vikings de Caen, de nouveau battus à Istres (29-21)

Caen Handball : première victoire à l'extérieur pour les Vikings

Handball : match nul encourageant des Vikings de Caen face à Pontault-Combault

Handball: Caen renoue avec le succès à Saint-Gratien