Caen. A Caen, Jean-Claude Jacqueline-Liokalos a donné son sang 363 fois

363. C'est le nombre de dons du sang, plasma ou plaquettes, effectué par Jean-Claude Jacqueline-Liokalos depuis 1970. Pour cet ancien DJ, donner son sang est une évidence. "Mon grand-père et mon père donnaient leur sang. Dès que j'ai eu 18 ans, je les ai accompagnés, la question ne se posait pas", se souvient-il. Et il ne compte pas s'arrêter là puisque son 364e don est déjà prévu pour le vendredi 24 mars 2017. "Je ne bois pas, ne fume pas et je fais du sport. J'espère que mon hygiène de vie me permettra de donner mon sang le plus longtemps possible". Un engagement salué par l'Établissement français du sang (EFS) puisqu'il vient de se voir décerner une médaille d'honneur et un diplôme "témoignage de reconnaissance".

47 ans de dons et d'anecdotes

Avec en moyenne plus de 7 dons par an, depuis 47 ans, Jean-Claude Jacqueline-Liokalos a connu les évolutions du don du sang. Si la traditionnelle collation clôture toujours le don, sa nature a, quant à elle, quelque peu évolué. "Au début, quand j'y allais dans les années 70, tout était fait pour que l'on soit détendu, ça pouvait aller jusqu'au verre de vin ou une cigarette proposée" évoque-t-il. Aujourd'hui, alcool et cigarette ne font plus partis du paysage et une collation moins nocive pour la santé est proposée. Le confort des donneurs n'est pour autant pas oublié. "Pour le don de plaquette, comme il dure environ 1h30, ils nous installent dans des lits et en général, avec les autres donneurs, on se met un DVD. Ce n'est vraiment pas une situation désagréable", explique celui que les employés de EFS appellent par son prénom.

Aujourd'hui, il ne peut donner que son sang et son plasma. Du groupe sanguin O+, il est conscient de l'importance de ses dons, lui qui est compatible avec tous les groupes sanguins du rhésus positif.

Conscient du caractère insolite de la quantité de dons effectué, il a effectué une demande pour être inscrit au livre Guinness des records.

