Equipe de France: coup de jeune sur les Bleus avec Mbappé et les autres

Mbappé et Thauvin (24 ans), mais aussi l'arrière gauche de Monaco Benjamin Mendy et le milieu lyonnais Corentin Tolisso (22 ans tous deux): les bleus en Bleus s'engouffrent dans une fenêtre de tir propice aux essais, avec le modeste Luxembourg au programme, le samedi 25 mars en qualifications au Mondial-2018, puis un match amical de prestige face à l'Espagne le mardi 28.

Pas de Moussa Sissoko ni de Steve Mandanda dans la liste en revanche, faute de temps de jeu en club: le sélectionneur a signifié que, même pour le meilleur joueur de la finale de l'Euro-2016 (perdue 1-0 a.p. face au Portugal) et la doublure historique de Hugo Lloris dans les cages, il fallait défendre sa place. Bref, que les joueurs ayant vécu l'Euro et ainsi obtenu un statut ne s'endorment pas sur leurs lauriers...

L'éventuelle présence de Mbappé dans la liste agitait les débats depuis son éclosion au fil de ces dernières semaines: encore buteur mercredi soir en 8e de finale retour de Ligue des champions (3-1 contre Manchester City), le longiligne attaquant totalise déjà 17 buts et 6 passes décisives en 31 matches cette saison, et son profil suscite les comparaisons avec son glorieux prédécesseur monégasque Thierry Henry.

Mbappé "très mature"

Si Deschamps avait déjà appelé de jeunes joueurs relativement inexpérimentés (Martial, Coman, Dembélé, Kimpembe), n'était-il pas trop tôt pour convoquer Mbappé, devenu majeur en décembre dernier seulement ?

Réponse de DD: "J'avais envie de le voir avec le groupe par rapport à ce qu'il fait, avec un profil d'attaquant et des qualités spécifiques. Je trouve Kylian très mature et capable avec ses qualités d'avoir la lucidité dans tout ce qu'il peut faire. Ce qui fait sa force, c'est cette sérénité, cette tranquillité dans le face-à-face avec le gardien. Pour un jeune de son âge, c'est très rare".

"Heureux et fier d'être appelé en équipe de France pour la première fois", a twitté Mbappé, avec une photo de lui sous le maillot bleu, qu'il connaît déjà bien: il a été champion d'Europe U19 l'année dernière et pourrait disputer le Mondial U20 en Corée du Sud (20 mai-11 juin).

Du coup, Alexandre Lacazette n'est toujours pas rappelé depuis octobre 2015, malgré son statut de meilleur buteur français de la saison (28 buts en 34 matches avec Lyon). "Ca fait partie des choix très difficiles", a reconnu DD.

Thauvin, après un parcours "un peu en dents de scie", est devenu "très régulier, il a de bonnes statistiques pour un joueur offensif, et évolue à un poste qu'il connaît bien sur ce côté droit où il est vraiment spécifique", a dit Deschamps.

Le Marseillais (10 buts et 7 passes décisives en 34 matches) profite des mésaventures de Sissoko, Kingsley Coman et Nabil Fekir, eux aussi sortis de la liste.

Retour de Sagna

Devant, on retrouve les Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Dimitri Payet et Kevin Gameiro (qui a manqué les deux derniers matches de l'Atletico Madrid sur blessure), ainsi que les jeunes Ousmane Dembélé et Thomas Lemar, qui font partie du renouvellement post-Euro.

Dans le coeur du jeu, Tolisso est récompensé pour son volume de jeu et sa constance à l'OL, pour côtoyer les tauliers Paul Pogba et Blaise Matuidi, le titulaire bis N'Golo Kanté et Adrien Rabiot, déjà appelé en novembre. Le groupe est d'ailleurs renforcé, composé de 24 joueurs, et non de 23 comme habituellement, car Pogba est suspendu au Luxembourg, a précisé Deschamps.

Derrière, c'est Mendy la grande nouveauté. "On va pas en équipe de France nous ???!! J'suis trop heureux, merci beaucoup de monde", a twitté, en associant son coéquipier Mbappé, l'arrière gauche auteur d'une grosse saison à Monaco, comme on l'a vu contre City mercredi soir, avec une passe décisive de son cru.

Il vient en doublure de Layvin Kurzawa dans un couloir où le vétéran Patrice Evra est blessé et Lucas Digne porté disparu au Barça.

Côté droit, Bacary Sagna, blessé fin 2016, fait son retour malgré ses 34 ans, pour concurrencer Djibril Sidibé.

En défense centrale, l'absence de Raphaël Varane (cuisse) profite à Presnel Kimpembe, qui depuis sa première convocation à l'automne dernier a muselé la MSN en 8e de finale aller de C1 avec le PSG. Restent les habitués, Laurent Koscielny, Samuel Umtiti et Adil Rami, et exit Eliaquim Mangala.

Point du Groupe A des qualifications de la zone Europe pour la Coupe du monde 2018 dans lequel se trouve l'équipe de France, leader avant d'aller affronter le Luxembourg le samedi 25 mars:

Déjà joués:

Bulgarie - Luxembourg 4 - 3

Belarus - France 0 - 0

Suède - Pays-Bas 1 - 1

France - Bulgarie 4 - 1

Luxembourg - Suède 0 - 1

Pays-Bas - Belarus 4 - 1

Belarus - Luxembourg 1 - 1

Pays-Bas - France 0 - 1

Suède - Bulgarie 3 - 0

France - Suède 2 - 1

Bulgarie - Belarus 1 - 0

Luxembourg - Pays-Bas 1 - 3

