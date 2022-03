Caen . Foulées de Bayeux : c'est parti pour la 33e édition !

L'événement est toujours attendu dans le Bessin mais aussi en Normandie. D'abord lancées avec les jeunes dans les années 80, les Foulées de Bayeux connaissent un succès constant.

Après l'édition record de 2016 où plus de 3 400 coureurs s'étaient inscrits, les organisateurs vont retrouver une jauge attendue de 3 000 participants.





Écoutez Daniel GODDERIDGE, président du comité d'organisation. Il est fin prêt avec ses bénévoles pour cette édition 2017 :

La remise des prix doit avoir lieu à partir de 17h15 à l'Espace Saint-Patrice.

Pratique. Inscription en ligne sur les-foulees-de-bayeux.com. Inscription possible et retrait des dossards au lycée Jeanne d'Arc samedi 18 mars de 10h30 à 12h puis de 14h à 17h30, et dimanche 19 mars à partir de 10h. Licence ou certificat médical de moins d'un an obligatoire, sauf pour le " Circuit des bambins " (nés en 2011 et 2012).