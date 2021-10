Agon-Coutainville. Course à pied : Kevin Kipkemoi (Kenya) et Emeline Siard (France) remportent le 37e Enduro des Sables d'Agon-Coutainville

Précédé d'un "Crazy Night Enduro" à succès, du haut de ses 500 participants, samedi soir 25 août 2018 et d'une vague d'autant d'enfants sur les trois distances proposées en début d'après-midi, dimanche 26 août 2018, le 37e Enduro des Sables et ses deux courses reines des 7 kilomètres et des 14 kilomètres, a tenu toutes ses promesses. D'abord le record a été battu avec 2500 participants et une course haletante.

Record de participants battu

Disputée dans des conditions météorologiques difficiles avec un terrible vent de sud, la course des 14 km a été dynamitée d'entrée par un duo, Kevin Kipkemoi (Kenya) et Tura Kumbi-Bechere (Ethiopie) ne laissent aucune chance à la concurrence. Leur cavalier seul est total, seul Alexis Godefroy (France) parvient à emmener un petit peloton pour ne pas laisser l'écart trop enfler. La décision se fait dans les cinq derniers kilomètres avec un Kevin Kipkemoi supérieur, laissant Kumbi-Bechere second et Alexis Godefroy complétant le podium. Chez les dames, la victoire est revenue à la grande favorite du jour, la Manchoise Emeline Siard qui a dominé les débats de la tête et des épaules, devançant Michèle Dodemand et Camille Chantepie.

Sur la course du 7 kilomètres, la victoire est revenue à Dorian Louvet (Caen) devant deux locaux, les Coutançais Alexandre et Jean-Baptiste Lesaulnier. Chez les dames, la Viroise Clothilde Cenier devance Gaelle Houitte et Romane Lemière, autre locale de l'étape.

[Course] ça fourmille avant le départ du 37e @DesEnduro de @coutainville !



Avant de connaître les lauréats 2018, une première info : le record de 1900 inscrits va être pulvérisé avec près de 2600 participants inscrits ! pic.twitter.com/jDdHcXI2sh — Tendance Ouest (@tendanceouest) August 26, 2018

Les résultats :

7 kilomètres - Hommes : 1-Doriant Louvet (Caen), 2- Alexandre Lesaulnier (BA Coutances), 3- Jean-Baptiste Lesaulnier (BA Coutances)

7 kilomètres - Femmes : 1- Clothilde Cenier (Vire), Gaelle Houitte (Pacé), 3- Romane Lemière (BA Coutances)

14 kilomètres - Hommes :

1- Kevin Kipkemoi (Kenya) 48'49'', 2- Tura Kumbi-Bechere (Ethiopie) 49'31'', 3- Alexis Godefroy (France, Bayeux) 50'32'', 4- Guillaume Bonard (France, Caen) 51'41''…

14 kilomètres - Femmes :

1- Emeline Siard 58'46'' (France), 2- Michèle Dodemand (France) 1h02'02'', 3- Camille Chantepie (France) 1h04'58''...

