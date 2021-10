La victime avait dû se rendre à l'hôpital, le 2 mai 2014, au lendemain d'une nuit visiblement éprouvante. Alertés par les médecins, les policiers avaient alors pu entendre le récit de son calvaire. Un cauchemar commencé la veille au soir dans l'appartement de son voisin.

Séquestré et torturée

Aux policiers, la victime raconte s'être rendue chez son voisin dans la soirée du 1er mai. C'est dans cet appartement qu'elle aurait donc été agressée au beau milieu de la nuit par trois des quatre accusés. La liste des violences est à peine croyable: gifles, coup de bouteille sur la tête, coups de pied dans la nuque, coups de poing au visage, coups de pied sur tout le corps, coups de laisse, morsure… Les bourreaux l'auraient même forcé à boire de l'alcool et de l'urine. Pour aggraver encore ce qui n'a pas besoin de l'être, deux des accusés auraient même pris la clé de son appartement pour aller y dérober quelques effets personnels.

De lourdes peines encourues

Ce sont donc deux hommes, de 25 et 41 ans, et deux femmes, de 29 et 22 ans, qui vont prendre place dans le box des accusés au matin du 22 mars. Trois d'entre eux, les deux hommes et la femme la plus âgée, sont actuellement en détention. Ils encourent 15 ans de prison pour séquestration, actes de torture et de barbarie. Pour les deux hommes, ces faits s'accompagnent de l'accusation de vol avec plusieurs circonstances aggravantes. La quatrième mise en cause, la plus jeune des femmes, risque quant à elle 5 ans d'emprisonnement. Elle n'est pas accusée d'avoir participé au crime mais de ne pas avoir essayé de l'empêcher.

Le verdict doit être rendu vendredi 24 mars 2017.

