La peinture en Normandie ne se limite pas à Monet et aux impressionnistes. C'est ce que s'attachera à faire découvrir la nouvelle saison artistique de la Réunion des musées métropolitains de Rouen (Seine-Maritime) consacrée à Pablo Picasso qui s'ouvrira samedi 1er avril 2017.

Picasso, un amoureux de la Normandie

Peu de gens le savent mais l'artiste espagnol a vécu cinq ans en Normandie, dans le château de Boisgeloup près de Gisors (Eure), demeure qu'il a achetée en 1930 et qui abritera son amour interdit avec sa maîtresse, Marie-Thérèse Walter.

"C'était sa retraite un peu intime et calme, à l'écart de Paris où il était déjà célèbre, adulé et sollicité, rappelle Sylvain Amic, conservateur de la Réunion des musées métropolitains de Rouen. C'est donc en Normandie qu'il a retrouvé l'inspiration en se mettant dans les empreintes des géants comme Poussin et Monet."

Méconnue du grand public, la demeure de Boisgeloup sera exceptionnellement ouverte, quatre samedis en avril et mai, dans le cadre de la saison Picasso.

Une exposition exceptionnelle

Jamais jusqu'alors une exposition n'a été consacrée à cette période normande qui a pourtant formé "cinq années de création tout à fait exceptionnelle, assure Sylvain Amic. Il a pratiqué la sculpture monumentale mais aussi la peinture, la gravure, le dessin, la photo… Il a vraiment tout expérimenté." Pourtant, "ces sujets n'ont jamais fait l'objet d'une étude approfondie."

Pour cette première invitation de Picasso dans les musées normands, les choses ont été faites en grand. Trois expositions seront proposées au public:

une première consacrée à l 'atelier normand de Boisgeloup , au musée des Beaux-Arts

, au musée des Beaux-Arts une seconde tournée sur ses oeuvres en céramique, au musée de la Céramique

au musée de la Céramique une troisième sur son amitié avec Julio Gonzalez, sculpteur catalan qui a le premier introduit le fer dans la sculpture moderne, au musée le Secq des Tournelles

Rendue possible après plus de deux ans de travail, l'exposition réunit à Rouen des oeuvres de collections publiques - du musée Pompidou de Paris notamment - mais aussi privées, en relation avec la fondation Picasso.

