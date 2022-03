Dans le championnat Élite de Football US, les Léopards de Rouen étaient en déplacement à Villeurbanne pour affronter les Falcons pour le compte de la 3e journée.

Les Léopards confirment leur place en Élite

Face aux Falcons, actuellement dernier du classement, les Léopards ont réussi à s'imposer 18-20 et confirment encore un peu qu'ils ont leur place dans la division Élite.

À l'issue de cette rencontre, les Léopards sont deuxièmes du classement avec deux victoires et une défaite et se retrouvent à égalité avec les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumone, les Argonautes d'Aix-en-Provence et les Blacks Panthers de Thonon-les-Bains.

Pour la prochaine rencontre, les Rouennais se déplaceront à La Courneuve le samedi 11 mars 2017 et affronteront les Flash, actuel leaders du classement.

A LIRE AUSSI.

Les Léopards font leur place en Elite

Football américain: Les Léopards de Rouen arrivent en Élite et compte bien y rester