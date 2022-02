Une centaine d'étudiants en sciences humaines du Campus 1 et de l'UFR STAPS du campus 2 de l'université de Caen (Calvados) se sont mobilisés jeudi 2 mars 2017 dans le hall de l'université. Ils dénoncent le manque de moyens pour travailler convenablement. Étudiants et professeurs dénoncent des dysfonctionnements majeurs, parmi lesquels des cours annulés et procédures administratives totalement déshumanisées. Mona étudiante sur le campus 1, explique la situation, notamment pour les STAPS.

Explications des dysfonctionnements à l'UFR STAPS Impossible de lire le son.

Depuis le 28 février, les cours sont suspendus à l'UFR STAPS. Les étudiants en appellent à la grève générale pour toute l'université de Caen.

L'UFR STAPS, une priorité

Dans un communiqué, l'université de Caen Normandie explique que : "dans le cadre du schéma directeur de l'immobilier et des aménagements mis en oeuvre depuis 2015 sur l'ensemble des campus caennais de l'université, un projet d'utilisation d'une partie des bâtiments du campus 2 est en cours de déploiement. Dans ce contexte, l'UFR STAPS est une des priorités au vu de la vétusté de ses locaux. En janvier, un audit organisationnel a débuté permettant de définir des axes d'amélioration dans la gestion de l'UFR et les besoins, notamment en termes de locaux."