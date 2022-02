Saint-Lô. Vents forts et vagues : la Manche maintenue en vigilance jaune

Le département de la Manche sera maintenu en vigilance jaune pour vents forts et vagues-submersion, jusqu'à demain, jeudi 2 mars 2017.

Ce soir, le coefficient de marée est de 101, avec une pleine mer à 21h27 à Granville, 23h05 à Cherbourg. Demain, coefficient 99 le matin, pleine mer à 9h44 à Granville, 11h23 à Cherbourg. L'après-midi, coefficient 95, pleine mer à 22h04 à Granville, 23h43 à Cherbourg.

La préfecture appelle à la vigilance et rappelle les conduites à tenir.

En cas de vents forts

- restez vigilants durant vos déplacements, tout particulièrement sur le littoral et en forêt

- veillez à la bonne fixation des tentes, chapiteaux et structures

- rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés

- il est également conseillé aux campeurs, plongeurs, pêcheurs, promeneurs, plaisanciers et professionnels de la mer de respecter toutes les mesures de prudence adaptées à leurs situations.

Vagues-submersion

- évitez de prendre la mer ;

- dans la mesure du possible, ne circulez pas en bord de mer et évitez la proximité des plages et rivages ;

- veillez à sécuriser vos biens et les embarcations nautiques

