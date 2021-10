Le plan ORSEC déclenché sur l'A88 près d'Argentan

Il est 17h30 lorsque l?alerte est donnée :



Un carambolage vient de se produire sur l?autoroute A88 entre Argentan et Falaise.



Quelques minutes plus tard, les premiers secours arrivent sur les lieux.



L?accident est grave : 1 minibus, 2 voitures et 1 camionnette sont impliqués.

