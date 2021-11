Un bac pro "Sécurité Prévention" à la rentrée

A la rentrée 2013, la Basse-Normandie comptera deux établissements qui proposent le baccalauréat professionnel "Sécurité-Prévention". Mis en place depuis 2008 au lycée public Mermoz de Vire, il sera désormais possible de suivre ce cursus dans l'Orne, au lycée privé Saint-François de Sales, d'Alençon.

Ce bac s'adresse aux jeunes qui sortent de 3e, c'est une formation en trois ans. Les élèves souhaitent s'orienter vers les métiers de la sécurité, agent dans un entreprise privée, militaire, pompier ou policier.

22 semaines de stage

Des partenariats ont été mis en place entre le lycée et le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 61), la gendarmerie, la police municipale, et l’armée de terre (Cirfa d’Alençon). Pendant le cursus de 3 ans, 22 semaines de stages sont programmées.

A la rentrée, 16 élèves inaugureront cette nouvelle formation. Ils ont été sélectionnés parmi une soixantaine de candidats, et il y a autant de filles que de garçons.