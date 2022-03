Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : jeudi 9 mars

MANCHE

Le Nouveau cirque Fantasia débarque à Villedieu les Poêles pour 3 séances vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mars 2017. Venez découvrir son nouveau spectacle pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Vous pourrez admirer les numéros traditionnels proposés par les artistes. Ils vous divertiront pendant 2 heures.

Le château des Montgommery accueille le salon des artisans d'art à Ducey. Venez découvrir les talents de 18 artisans d'art locaux ces samedis 11 et dimanche 12 mars 2017 au Château de Ducey. L'entrée est gratuite de 10h à 12h et de 14h à 18h. C'est organisé par le Bureau d'Information Touristique de Ducey les chéris.

CALVADOS

Humoriste et comédien, homme de TV et de radio, Frédérick SIGRIST accompagnera les musiciens de l'Orchestre Régional de Normandie pour un spectacle musical décalé qui casse les codes de la musique classique. Les génériques des séries TV d'hier et d'aujourd'hui seront mis à l'honneur au Carrefour des associations à Mondeville ce vendredi 10 mars 2017. Un spectacle inédit et unique en son genre pour permettre à tous de découvrir l'univers de la musique classique sous un jour nouveau, aux côtés d'un comédien pas comme les autres.

L'Afrique Discothèque est un concept de soirée proposé par les djs Preacher et Julien Tiné, à découvrir au Portobello Rock Club de Caen ce samedi 11 mars 2017. Dans l'Afrique Discothèque, on retrouve James Brown dans un hôtel de Bamako, des polyrythmies dans les rues de Cotonou, l'afrobeat de Fela Kuti, les tambours dans la jungle, la soul makossa de Manu Dibango... C'est avant tout l'amour d'une musique où le rythme, la danse et la transe sont les maîtres mots. Plus d'infos sur portobellorockclub.fr.

ORNE

La fameuse oeuvre de Jules Verne "20 000 lieues sous les mers" est adaptée au théâtre pour embarquer petits et grands dans une mémorable odyssée aquatique aux multiples effets visuels. Le truculent Professeur Aronnax conte avec passion et fougue son incroyable aventure à bord du Nautilus et sa rencontre avec le capitaine Némo. À découvrir au Quai des Arts à Argentan ce vendredi 10mars 2017 dès 20h. Plus d'infos sur quaidesarts.fr.

La Ville de Domfront, en partenariat avec la Cité des métiers de l'Orne, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Ouest-Normandie et la Région Normandie, organise la deuxième édition du forum des métiers. Il s'adresse aux collégiens, lycéens, stagiaires de la formation, demandeurs d'emploi de Domfront et ses environs. Une quarantaine d'exposants seront présents de 9h à 16h30 ce vendredi 10 mars 2017.

