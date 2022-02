La programmation complète de Jazz sous les Pommiers 2017

Comme promis par le festival, la programmation complète a été dévoilée ce mardi 28 février. voici tous les artistes que vous pourrez applaudir à Coutances du 20 au 27 mai 2017:

António Zambujo

Trio Ponty / Lagrène / Eastwood

LBBL

Jungle By Night

Big Band Charlier-Sourisse

Anat Cohen & Trio Brasileiro

Arsène Folazur

Lullaby

Onefoot

S. Kassap "Manifeste"

Bollywood Masala Orchestra

Le Peuple Étincelle

Ekrem Mamutovi?

Bad Fat

Mienniel / Arnaud "Africa Trek"

La PANfare

Jungle By Night + Cold Sweat

Lurrie Bell + Kennedy / Milteau / Ségal: "Cross-border Blues"

Signes et sons

Jack Broadbent

Portal / Ballard / Hays: "Promises" + Ensemble FisFüz & Gianluigi Trovesi

Pat Metheny

Gilles Peterson + Acid Arab

RP3

Jacob Collier

Totó La Momposina

Django Memories Project

Youn Sun Nah

Dhafer Youssef

Ikui Doki

Post K

Awake

N3rdistan

Orchestre de la lune

A. Besson Trio invite C. Colin

Fred Hersch Trio

Naïssam Jalal

Le Nid

Hamlet

Offground Tag

DJ Alizarina

L'Envol

Orval Cosmique

Pierre Bertrand & Caja Negra + Autour de Chet

Oumou Sangaré

Anthony Joseph

Samy Thiébault

David Patrois Trio + Luca Aquino

Taksim Trio

Sylvain Rifflet + Fidel Fourneyron: "¿ Qué volá?"

Pierre Durand Roots Quartet

Essai Néo Romantique

Allez les filles!

Germina

Horizon

Five In Orbit

DJ Stefunk

Jan Garbarek quartet avec Trilok Gurtu

Hiromi & Edmar Castaneda

Paul Lay Trio

BCUC

Sonido Gallo Negro

Anne Paceo "Fables Of Shwedagon" + "Circles"

ALA.NI

Uriel Herman

Yom & BFMO "Prière"

The Big Hustle

Caribombo

Le programme complet est disponible en téléchargement.

La billetterie sera ouverte en plusieurs étapes:

Du mardi 28 février au samedi 1er avril inclus Prévente pour la " Nuit électro sous les pommiers " (Gilles Peterson / Acid Arab). Les 500 premières places au tarif préférentiel de 8€ au lieu de 10€ (hors frais de gestion 1€), dès 9h le mardi 28 février, en ligne sur notre site, au guichet ou par courrier à Coutances, jusqu'au 1er avril.

Du samedi 8 au vendredi 21 avril inclus Billetterie exclusivement ouverte aux personnes qui souhaitent s'abonner, et aux comités d'entreprise (commandes groupées). Point de vente unique: Coutances (accueil des Unelles, ou par courrier) et via notre billetterie en ligne.

À partir du samedi 22 avril Billetterie ouverte à tous: à Coutances, en ligne, et par téléphone au 02 33 76 78 68: abonnements, pass et tout type de billet. Attention: le 22 avril, les ventes au guichet seront traitées avant les courriers.

Billetterie E. Leclerc, Auchan, Cultura, Cora, www.ticketmaster.fr: uniquement des billets tarif plein, jeune et chômeur.

Attention: nos jauges étant limitées, chaque année, certains concerts sont complets avant l'ouverture complète de la billetterie.

Toutes les infos sont sur www.jazzsouslespommiers.com

