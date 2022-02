Hors Normandie. Orn'expo : Découvrez la Foire d'Alençon

Avec plus de 200 professionnels et 7 000 m² d'expositions, la Foire d'Alençon est propice à la recherche de bonnes affaires. Habitat, vins et gastronomie, véhicules de loisirs, produits ingénieux, automobiles, meubles, tous les secteurs y sont représentés pour vous permettre de prendre des idées, comparer et mener à bien vos projets. Des animations seront également proposées sur le thème du Brésil.

Toutes les infos sur foiredalencon.com

Écoutez, Julien Raimbault, Directeur Général de "Le Mans Événements".